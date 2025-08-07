نجا من الموت.. إنقاذ طفل علق داخل بئر 16 ساعة في الرقة (فيديو إرم)

نجحت فرقة إنقاذ تركية ومتطوعون من الأهالي في قرية سورية، اليوم الخميس، بإنقاذ طفل عمره 4 سنوات فقط، بعدما سقط في بئر عميقة، وسط فرحة هستيرية للأهالي تخللها إطلاق نار.

وسقط الطفل علي صالح عبدي في بئر عمقها 50 متراً بمزرعة تقع في قرية "كورمازة" التابعة لناحية "تل أبيض" في محافظة الرقة، قرب الحدود السورية التركية.

وطلب الدفاع المدني السوري، المساعدة من نظيره التركي، لتنتهي جهود الإنقاذ بنجاح بعد نحو 16 ساعة من العمل، تضمنت رصد الطفل بالكاميرا وتوفير أوكسجين له ومن ثم سحبه بمعداد خاصة.

ووثق عدد من الحاضرين مشاهد عديدة من عمليات الإنقاذ التي انتهت بسحب الطفل حياً بينما علا صياح الكثيرين وتكبيراتهم بينما تُسمع أصوات إطلاق الرصاص الاحتفالي.

ونُقل الطفل عبدي إلى أحد مشافي المنطقة لتلقّي العلاج والاطمئنان على صّحته، بعدما عاش لحظات عصيبة وخطيرة في البئر.

وحظيت قصة الطفل بتعاطف واسع في البلاد بعدما تابع عدد كبير من السوريين عمليات إنقاذه التي شهدت مساعدة تركية بطلب من الجانب السوري نظراً لبعد المسافة وعدم وجود فرق استجابة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية في تلك المنطقة.