"ما بطلع".. سبعينية سورية تحرس ذكرياتها أمام جحيم الحرائق (فيديو إرم)

على عتبة الألم، تجلس زيزوف علي السيدة السورية السبعينية أمام منزلها الطيني البسيط رافضة الاستجابة لمطالب من حولها بمغادرته بعدما حاصرته النيران.

هنا في قرية عين الورد الواقعة ضمن سهل الغاب بريف حماة الغربي، لم يكن منزل زيزوف مجرد جدران، بل ذاكرة كاملة جمعتها خلال عقود من الصبر والعمل في الحقول، ومع اشتداد الحرائق في المنطقة، تقترب ألسنة اللهب من بيتها، من أشجار الزيتون التي رعتها كأبناء، ومن أرضٍ لم تغادرها يومًا.

فمنذ أيام، تشتعل حرائق واسعة في مناطق مختلفة من سهل الغاب، بفعل درجات الحرارة المرتفعة، والرياح الشرقية الجافة، وسط ضعف كبير في الإمكانيات المتاحة لمكافحتها وحتى الآن، احترقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات، وتضررت عشرات من بساتين الزيتون، التي تُعد مصدر رزق رئيساً للأهالي في المنطقة.

زيزوف ليست حالة فردية، فقصتها تشبه قصة مئات العائلات التي وجدت نفسها في مواجهة حرائق موسمية متكررة، دون حماية كافية، ودون خطط وقاية أو تعويضات مدروسة، تواجه النار بيدين فارغتين، وقلب ممتلئ بالوجع.