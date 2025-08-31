رفيقتهم في الشيخوخة.. كيف غيّرت الدمية "هيودول" حياة المسنين؟

في كوريا الجنوبية حيث تتسارع معدلات الشيخوخة وتتصاعد معها معاناة كبار السن من الوحدة والاكتئاب والخرف ظهر ابتكار غير مألوف يحمل اسم "هيودول".

إنه روبوت ذكي على هيئة دمية محشوة بملامح طفولية صُمم ليكون أكثر من مجرد جهاز بل صديق يرافق المسنين في حياتهم اليومية.

وفقاً لموقع "ريست أوف وورلد"، يعتمد "هيودول" على تقنيات الذكاء الاصطناعي و"تشات جي بي تي" فيجري محادثات مرحة يذكر مستخدميه بمواعيد الأدوية ويراقب حالتهم الصحية على مدار الساعة مرسلاً التنبيهات للأطباء والأهل عند أي طارئ.

وتجاوز الأمر حدود الرعاية ليصبح علاقة وجدانية إذ يعامله بعض المسنين كأحفادهم يطعمونه و يزينونه بل ويطلبون أن يُدفنوا معه.

ووزعت الشركة أكثر من 12 ألف وحدة في منازل كبار السن مع خطط لتوسيع التجربة إلى الولايات المتحدة عام 2026.

ورغم نتائجه الإيجابية في التخفيف من الاكتئاب والخرف يثير "هيودول" جدلاً واسعاً حول مصير البيانات الحساسة التي يجمعها من مستخدميه.