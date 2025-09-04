وسط المجاعة في غزة .. افتتاح "كافيه نوتيلا" يثير الجدل والاتهامات (فيديو إرم)

بعد أقل من شهر من إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في غزة، افتتاح "كافيه نوتيلا" يشعل الجدل والانتقادات وسط اتهامات بإظهار صورة غير واقعية عن الحياة في تلك البقعة التي تعاني الويلات منذ 22 شهرا..

بدأ الجدل بعد نشر فيديو لافتتاح هذا المقهى في منطقة الرمال، تضمن لقطات ترويجية للمكان قيل فيها: "من قلب الحصار، تولد اليوم مساحة ذوق وأمل.. نوتيلا ليس مجرد كافيه، بل رسالة أن غزة ، رغم الألم، تصنع الحياة بطريقتها الخاصة"، لكن سرعان ما انهالت التعليقات المنتقدة والغاضبة من هذا الترويج معتبرة أنه يدعم الرواية الإسرائيلية التي تصر على نفي وجود أزمة أو مجاعة في القطاع المحاصر..

كما أن الانتقادات لم تقتصر على هذا الجانب؛ إذ تساءل كثيرون عن الطريقة التي حصل من خلالها أًصحاب المحل على المواد الغذائية التي يُفترض أنها مفقودة بسبب الحصار ونقص الإمدادات ..