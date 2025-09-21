أمام باب المستشفى.. ولادة طارئة في السيارة تحت إشراف "جيش أطباء"

ولادة مفاجئة في مكان لم يخطر لها على بال. سيدة تُدعى أنجيليكا مارتينيز أنجبت طفلتها أمام بوابة مستشفى "ميثوديست دالاس" في ولاية تكساس.. في حدث استثنائي وثّقته عدسات الإعلام.

أنجيليكا بدأت تشعر بالمخاض أثناء توجهها برفقة زوجها، لويس ميندوزا، نحو المستشفى، لكن المخاض تسارع بشكل مفاجئ. وقبل أن تتوقف السيارة، بدأت الولادة، ليضطر الزوج إلى التدخل سريعاً ويستقبل الطفلة "كاميلا" بين يديه قبل وصول الطاقم الطبي.

خلال لحظات، تدخّل أكثر من 20 من الأطباء والممرضين وأعضاء الفريق الطبي، بل وحتى رئيس المستشفى، لتقديم الدعم الكامل للأم والمولودة.

تم نقل الأم والطفلة فوراً إلى قسم الولادة، حيث تلقّتا الرعاية الطبية وغادرتا لاحقاً في حالة ممتازة.

العائلة عبّرت عن امتنانها العميق، ووصفت ولادة كاميلا بأنها لحظة مميزة ستبقى محفورة في ذاكرتهم إلى الأبد.