الأشهر بعد السكين.. ما سلاح "كارلو" المستخدم في هجوم القدس؟

عبدالفتاح عيسىهاني رعد
عبدالفتاح عيسى,
هاني رعد
08 سبتمبر 2025، 3:00 م

رخيص، فعال ومتوفر، ماذا نعرف عن سلاح "كارلو" المُستخدم في هجوم القدس الأخير؟ 

 "كارلو"، سلاح استمد اسمه من بندقية "كارل غوستاف"، وهو تصميم اعتمده الجيش السويدي عام 1945، هو سلاح بدائي محلي الصنع، يُصنع في ورش محلية بالضفة الغربية باستخدام قطع حديدية كالمواسير أو قطع سلاح قديمة، مداه محدود لكنه فعال بما فيه الكفاية للعمليات التي تُنفذ من مسافة قريبة، ويفي بالغرض خلال عمليات الاغتيال أو الهجمات المباغتة، وقد ارتبط اسمه بسلسلة من الهجمات السابقة التي استهدفت إسرائيليين وقوات الأمن.

 سعر "كارلو" بنسخته التقليدية لا يصل إلى 1000 دولار أمريكي، والبعض منه لا يتجاوز سعره الـ 500 دولار، ويرتفع سعره كلما طُورت نسخته، بينما تقول إسرائيل إنه من شبه المستحيل منع إنتاجه، ما يشكل تحديا كبيرا أمام محاولات تل أبيب لوقف تصنيعه محليا.

