الشرطة العراقية
فيديو

لحظة صادمة توثّق دهس امرأة لشرطي واندفاع سيارتها بجنون

غدير غفر
غدير غفر
06 سبتمبر 2025، 2:23 م

تحوّل شارع رئيس في بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية إلى ساحة فوضى بعدما فقدت امرأة السيطرة على سيارتها المسرعة والنتائج كانت كارثية .. البداية كانت بدهس الشرطي المفوض مولان جواد فارس أحد عناصر فوج طوارئ ديالى الثالث أثناء تأديته مهامه الأمنية لتواصل بعدها السيارة اندفاعها المجنون وتصطدم بثلاث مركبات مخلّفة خسائر مادية كبيرة، بينما خرجت المرأة من سيارتها وكأن شيئاً لم يكن.

 المارة أصيبوا بالذهول، بينما وثّقت عدسات الهواتف اللحظة المروّعة، حيث ظهرت السيارة وهي تنحرف بشكل عشوائي بلا قدرة على التوقف ما جعل المشهد أقرب إلى فيلم مليء بالفوضى والذعر.

القوات الأمنية هرعت سريعاً إلى المكان، وفرضت طوقاً مشدداً، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة أسباب الحادث أما الشرطي المصاب فما زالت حالته الصحية غير معروفة وسط قلق واسع وتداول مكثف للمقطع على منصات التواصل.

