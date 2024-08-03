مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية مستمر، وهذه المرة يطال مسؤولاً عسكريًّا بارزاً آخر في ميليشيا "حزب الله"، فمن هو؟

علي نزيه عبد علي أحد أبرز عناصر المليشيا في الجبهة الجنوبية. ولد عام 1984 في بلدة عيتيت الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

علي نزيه مسؤول عسكري محلي في ميليشيا حزب الله وله نشاطات عسكرية في القطاع الغربي من المنطقة الحدودية.

اغتيال علي نزيه جاء عبر طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ جو/أرض على سيارة مدنية كانت تسير على الطريق الرئيسي في محور البازورية في جنوب لبنان.

الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتل علي نزيه وإحراقها بالكامل، حيث نُقِلَت جثته بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الإيطالي في مدينة صور.

حالة من الترقب والحذر الشديد في لبنان تسود على خلفية الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأدت إلى مقتل القائد العسكري البارز في مليشيا حزب الله فؤاد شكر وعدد من المدنيين، في الوقت الذي هدد فيه الأمين العام للمليشيا حسن نصر الله برد حقيقي مدروس جدًّا على الغارة الإسرائيلية في الزمان والمكان المناسبين.