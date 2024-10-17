من هو محمد السنوار المرشح المحتمل لخلافة شقيقه في قيادة حماس؟ (فيديو إرم)

بعد مقتل يحيى السنوار، تبرز شخصية شقيقه، محمد السنوار، كمرشح محتمل لخلافته، فقد رشح العميد احتياط "أمير أڤيڤي"، رئيس رابطة قوات الاحتياط الإسرائيلية، محمد السنوار لتولي قيادة الحركة بعد شقيقه، مشيرًا إلى أنه "الحجر الأخير في الدومينو"، واصفا إياه بأنه البديل الواضح والمحتمل لقيادة حماس.. فمن هو محمد السنوار؟

محمد السنوار هو شقيق يحيى السنوار، أحد أبرز قيادات حركة حماس، ويعد محمد شخصية بارزة في الجهاز العسكري للحركة.

ينشط محمد السنوار في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ويُعد من القادة الميدانيين المؤثرين في قطاع غزة، كما يُشار إليه أحيانًا كأحد المخططين الرئيسيين للعمليات العسكرية ضد إسرائيل.

محمد السنوار هو جزء من العائلة التي لها تأثير كبير داخل الحركة، إذ أدى دورا مهما في العمل العسكري على الأرض، وعلى الرغم من أن يحيى السنوار كان الأكثر شهرة بفضل منصبه السياسي كزعيم لحركة حماس في قطاع غزة، فإن محمد كان له تأثير واضح في العمليات المسلحة والتخطيط العسكري.

يُعد محمد السنوار شخصية غامضة نسبيا مقارنة بشقيقه يحيى، إذ نادرا ما يظهر في الإعلام، ولكن يُعتقد أنه يمتلك نفوذًا قويًا في العمليات التي تديرها كتائب القسام، وله دور كبير في القرارات الإستراتيجية العسكرية للحركة.