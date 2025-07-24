شقيقان يتزوجان امرأة واحدة.. زفاف يشعل التواصل في الهند

أشعل زفاف غريب في الهند مواقع التواصل، بعد أن تزوج شقيقان من امرأة واحدة في قرية "شيلاي" بولاية هيماشال براديش.

وحضر الزفاف مئات الأشخاص، بينما بقيت هوية العروس طي الكتمان.

وقال الزوجان إنهما "يتبعان تقليدًا قديمًا"، مؤكدين أنهما "سيوفران الحب والاستقرار معًا".

ورغم أن الزواج من أكثر من رجل يُعد مخالفًا للقانون الهندي، فإنه لا يزال مقبولًا في بعض القرى النائية، خصوصًا بين قبائل "هاتي".

وتعود جذور هذا التقليد إلى ملحمة "المهابهاراتا" الهندوسية، حيث لا تزال بعض القرى توثق زيجات مماثلة، سُجّل منها خمس حالات خلال عام واحد فقط.