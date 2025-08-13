معلومات جديدة تكشف تفاصيل غير مسبوقة عن "القبة الذهبية الأمريكية" (فيديو إرم)

في تطور يعكس تصاعد التنافس الجيوسياسي والتكنولوجي، كشفت وكالة "رويترز" عن خطة أمريكية ضخمة تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنشاء منظومة دفاع صاروخي متكاملة تحت اسم "القبة الذهبية" تهدف إلى بناء شبكة متعددة الطبقات قادرة على التصدي لأي تهديد صاروخي، ورغم أن ترامب تحدث عن تلك القبة مرات عدة، إلا أن الخبر هذه المرة يكمن في التفاصيل الجديدة.

في عرض مغلق أمام نحو ثلاثة آلاف من كبار مقاولي الصناعات الدفاعية في مدينة هنتسفيل بولاية ألاباما، رُفعت الستارة عن ملامح المشروع الذي يُعد نسخة أمريكية فائقة التطور من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، ولكن بحجم يوازي القارة الأمريكية وبطموحات تتجاوز حدود الغلاف الجوي، كل ذلك ضمن جدول زمني ضاغط لا يتجاوز عام 2028.

يتكون النظام من أربع طبقات دفاعية، تتوزع بين الفضاء والبر، إحداها تعتمد على أقمار صناعية مخصصة للرصد والإنذار المبكر، بينما تتموضع الطبقات الثلاث الأخرى على الأرض، تتضمن 11 بطارية قصيرة المدى، تنتشر عبر البر الرئيس للولايات المتحدة، إضافة إلى ألاسكا وهاواي.

قد تبلغ قيمة المشروع 175 مليار دولار ولا تزال بعض معالمه غامضة، فعدد الصواريخ الاعتراضية، ومنصات الإطلاق، ومحطات القيادة والسيطرة لم يُحسم بعد. ومع ذلك، فقد ضمنت الإدارة الأمريكية تمويلًا مبدئيًا، حيث خصص الكونغرس 25 مليار دولار للمشروع ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي صادق عليه ترامب، بينما طلب البيت الأبيض 45.3 مليار دولار إضافية ضمن ميزانية 2026.

على الأرض، ستُعزز الدفاعات الأمريكية بمنظومات "باتريوت"، و"ثاد"، و"إيجيس"، إلى جانب صواريخ اعتراضية متطورة (NGI) من إنتاج "لوكهيد مارتن"، وستنشر في حقل جديد بالغرب الأوسط، دعمًا للمواقع الحالية في كاليفورنيا وألاسكا.

تشمل الخطة أيضًا دراسة استخدام أسلحة ليزرية، ورادارات معيارية قابلة للنقل، ضمن مفهوم "الدفاع عن المناطق المحدودة" المصمم لمواجهة تهديدات متنوعة في بيئات متغيرة.