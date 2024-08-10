جثث متفحمة وأشلاء متناثرة.. هذا ما حدث في واحدة من أكبر مجازر الحرب الدائرة في قطاع غزة.. استهداف مباشر من القوات الإسرائيلية لمدرسة"التابعين" في حي الدرج أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل في أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

مجزرة التابعين فتحت باب التساؤلات وسط ترقب إجراء محادثات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، هل تقوض هذه المجزرة مساعي التهدئة في غزة؟ أم تكون وسيلة ضغط دولي على إسرائيل للوصول إلى اتفاق؟

التصعيد على الأرض من طرف الجيش الإسرائيلي وفق مراقبين، قد يعرقل أي توصل لاتفاق لإيقاف النار في غزة، في الوقت الذي رأت فيه رأت فيه مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم الواسعة النطاق وتعمّد إسقاط الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة.

الصدمة الدولية من هول المجزرة وفق المراقبين، قد تسرع وتيرة مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عبر الضغط على إسرائيل بعد اعترافها بقصف المدرسة.

محادثات صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بـ"الفرصة الأخيرة" كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة بعد أن قالت قطر ومصر وأمريكا في بيان مشترك إنهم عملوا شهورا للتوصل إلى اتفاق إطاري بات على الطاولة الآن، وإنهم مستعدون لتقديم الاقتراح النهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بالتنفيذ بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف.. فهل تسرع مجزرة التابعين بالتوصل إلى اتفاق، أم تعقد الموقف أكثر؟