هندية تعثر على "زوجها الهارب" عبر إنستغرام (فيديو إرم)

في حادثة مثيرة، تمكنت امرأة هندية من ولاية أوتار براديش من اكتشاف مكان زوجها المختفي منذ 7 سنوات عبر "إنستغرام".

الزوجة كانت قد فقدت الاتصال بزوجها خلال حملها، وعاشت سنوات من الحزن والضياع دون معرفة أي تفاصيل حول اختفائه.

لكن المفاجأة كانت عندما صادفت فيديو يُظهر زوجها وهو يعيش مع امرأة أخرى.

صُدمت الزوجة من هذا الاكتشاف، وقررت تقديم شكوى قانونية ضد زوجها بموجب المادة 82(1) من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا، التي تتعلق بالزواج المتعدد.

تم احتجاز الزوج للتحقيق، وأثارت الواقعة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعاطف واسع من الجمهور مع الزوجة التي عبَّرت عن أسفها وصدمتها بعد سنوات من الغياب.