القوات الروسية تتقدم نحو أوريخيف بجبهة زابوريجيا..

أوريخيف مدينة أوكرانية تقع في وسط مقاطعة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، وصلت إليها القوات الروسية في بداية هجومها عام 2022، إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت من إبعاد القوات الروسية عنها عندما شنت هجومها المقابل الكبير في صيف عام 2023، وجرت عدة معارك طاحنة في منطقة روبوتينا جنوب أوريخيف..

تمكنت القوات الروسية مؤخرا من السيطرة على روبوتينا، وبدأت تسيطر على القرى في طريق تقدمها نحو أوريخيف من أجل السيطرة عليها أولا..

وبعد ذلك التقدم شمالا للسيطرة على الطريق الإستراتيجي الذي يربط مقاطعتي دونيتسك وزابوريجيا لتحقيق غايتها النهائية في هذه الحرب وهي السيطرة على كامل الدونباس وزابوريجيا بعد أن سيطرت من قبل على كامل القرم.