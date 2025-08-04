بعد 15 عاماً من الخدمة.. مروحية ملكة بريطانيا تبحث عن مالك جديد (فيديو إرم)



الملك تشارلز الثالث يتخلى عن واحدة من أكثر وسائل النقل خصوصية للملكة إليزابيث الراحلة.. والسبب مفاجئ

تقول صحيفة ديلي ميل إن الملك طرح مروحية الملكة إليزابيث الثانية للبيع ضمن توجه القصر الملكي نحو وسائل نقل صديقة للبيئة.

المروحية الفاخرة من طراز Sikorsky S-76C++ صنعت عام 2009 ومعروضة حالياً بسعر يقترب من 5 ملايين جنيه إسترليني.. خدمت العائلة الملكية على مدار 15 عاماً ونقلت الملكة في رحلاتها حتى أشهرها الأخيرة.

المروحية التي تتسع لثمانية ركاب ويزيّنها اللون الأحمر الملكي تكشف لأول مرة عن تصميم داخلي أنيق يجمع بين مقاعد جلدية رمادية وسجاد أزرق مع رف للصحف وساعة خشبية ونوافذ مظللة لتعزيز الخصوصية.. أما الملك تشارلز فيتجه الآن إلى طائرتين جديدتين من طراز AgustaWestland AW139 تستخدمان وقود طيران مستداما بنسبة 50% وتبلغ تكلفة كل واحدة منهما 8.5 مليون جنيه إسترليني.