طائرة مسيَّرة مجهولة الهوية تحلّق فوق منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. و بينما كانت الأجهزة الأمنية في حالة استنفار ازدادت الشكوك حول هوية الجهة التي تقف وراء هذا التحليق الغامض.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد رصدت سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية المتمركزة قبالة ساحل قيسارية الشمالية، طائرة مسيَّرة مشبوهة يُعتقد أن هذه الطائرة كانت تهدف إلى التقاط صور لمنزل نتنياهو الخاص الواقع على ساحل البحر المتوسط وهو المنزل الذي عادة ما يقضي فيه عطلة نهاية الأسبوع مع أسرته وفقًا للصحيفة العبرية.

ورغم استنفار الطائرات المقاتلة الإسرائيلية للبحث عن الطائرة المسيَّرة، إلا أنها لم تتمكن من تحديد موقعها، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت الطائرة قد اختفت بفعل تقنيات التمويه، أو أن الأمر كان مجرد إنذار كاذب.

وبينما يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الإنذار قد يكون ناتجًا عن خطأ في أنظمة الرادار، إلا أنه لا يستبعد تمامًا احتمال تسلل طائرة مسيَّرة صغيرة من جنوب لبنان، خاصة في ظل التاريخ المعروف لـ"حزب الله" في استخدام الطائرات المسيَّرة للتجسس على أهداف إسرائيلية حساسة.

مصادر من مكتب نتنياهو أكدت أنه لم يكن في منزله وقت الحادث، وفيما تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة "حزب الله" على تنفيذ عمليات استطلاع جريئة في العمق الإسرائيلي ..هل يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن أهداف حزب الله المقبلة؟