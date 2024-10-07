مَن هو الجزائري الذي عيّنه البابا في "الهيئة الحساسة"؟

في حدث استثنائي، أعلن البابا فرنسيس عن تعيين 21 كاردينالاً جديداً من مختلف أنحاء العالم.. ووسط هؤلاء الكرادلة، يقف كاردينال جزائري الجنسية.. فماذا نعرف عنه؟

جان بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر العاصمة، ليس رجل دين رفيع المستوى فقط، بل هو رمز للتعايش الديني والتفاني الروحي في البلاد.

بعد دراسة متعمقة في "المدرسة الفرنسية للكتاب المقدس والآثار" في القدس، انتقل إلى تلمسان الجزائرية، حيث أعاد إحياء حضور "رهبنة الدومينيكان" في وهران بعد سنوات من اغتيال أسقفها بيير كلافيري.

تاريخ فيسكو حافل بالمناصب القيادية، فقد عُيّن أسقفاً لأبرشية وهران في 2012 بعد مسار طويل من الخدمة في الجزائر وفرنسا، قبل أن يصبح رئيساً لأساقفة الجزائر العاصمة في 2021، ونال الجنسية الجزائرية بمرسوم من الرئيس عبد المجيد تبون في فبراير 2023.

لعب دوراً كبيراً في تعزيز الحوار بين الأديان؛ ما جعل وجوده في الفاتيكان لحظة تاريخية للجزائر .. ويعتبر مجمع الكرادلة الذي سيدخله فيسكو هو أعلى هيئة استشارية في الفاتيكان، ويعد من أكثر المؤسسات حساسية في النظام الكنسي الكاثوليكي.