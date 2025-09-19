مختطف أم معتقل.. أين اختفى المنتج السوري محمد قبنض؟ (فيديو إرم)

مختطف أم معتقل.. أين اختفى رجل الأعمال والمنتج السوري محمد قبنض؟ سؤال تصدر مواقع التواصل بعد تضارب الروايات حول مكانه..

بحسب ما كشفه ابنه أيهم، فإن مجموعة مجهولة قالت إنها تنتمي للأمن العام اعترضت طريق المنتج أمام مقر شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني في ضاحية قدسيا بدمشق واقتادته إلى جهة غير معلومة..

وبعد تداول أنباء حول اعتقاله أصدر المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا بيانا نفى فيه أن تكون الوزارة وراء توقيف قبنض، مؤكدا أن الوزارة لا تقوم بأي إجراء خارج الأطر القانونية.. حيث كشفت التحقيقات الأولية أن قبنض تعرض لعملية اختطاف على يد عصابة تنتحل صفة أمنية بهدف ابتزاز العائلة ماليا..

قضية اختطاف أبرز منتجي الدراما السورية خلال العقدين الأخيرين أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل خاصة وأن اسمه ارتبط بقربه من السلطة السابقة ما أضفى على الحادثة أبعادا أخرى.