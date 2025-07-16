حالة طلاق كل 9 دقائق في العراق.. ما علاقة الطقس؟ (فيديو إرم)

سجل العراق حالة طلاق كل 9 دقائق في شهر حزيران الماضي، بحسب إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت الإحصائية أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق، بمعدل 170 حالة يومياً، في جميع المحافظات ما عدا إقليم كردستان.

وفي المقابل، تم تسجيل أكثر من 28 ألف حالة زواج في الفترة نفسها، وهو ما يفوق حالات الطلاق بنحو ستة أضعاف.

وأشارت الأرقام إلى أن معدلات الطلاق في الصيف أقل من مثيلتها في الشتاء، فقد سجلت البلاد أكثر من 6000 حالة طلاق في يناير/كانون الثاني.

ويبلغ عدد سكان العراق نحو 46 مليون نسمة.