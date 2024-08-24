قبل 300 عام كان هناك نهر عظيم يدعى الخارد، يشق طريقه عبر الأراضي اليمنية ويصب في بحر العرب.

سنوات عجاف على مدار عقود وعقود، تسببت بجفاف النهر الذي بات اليوم مطموراً تحت كثبان الرمال والطمي..

ويمتد النهر من منطقة أرحب في محافظة صنعاء عبر الجوف وشبوة وصولاً إلى حضرموت حيث يصب في البحر ..

لذلك كان يعد النهر الأطول عربياً بعد نهر النيل.

وقد ورد اسم نهر الخارد في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني، ووصفه بأنه نهر عظيم تغذيه 4 أودية عظيمة..

اليوم بات علماء الطقس يتوقعون حدوث المعجزة وعودة الحياة إلى هذا النهر ليعود إلى الجريان مجدداً.

ويرجع العلماء توقعهم لمعدل الأمطار الذي بات اليمن يشهده منذ سنوات إثر تغير المناخ.

فباتت أغلب المناطق اليمنية تشهد مواسم مطيرة، ودخلت بالفعل مدار إثيوبيا وأوغندا المطري، وهو ما يرفع من فرص عودة الحياة لعيون وبحيرات وأنهار جفت منذ زمن.