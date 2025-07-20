كارثة بحرية في إندونيسيا.. النيران تلتهم عبارة على متنها 280 راكبا (فيديو إرم)

تحولت رحلة بحرية إلى حادثة مرعبة قبالة سواحل مقاطعة "سولاوسي الشمالية" الإندونيسية حين اشتعلت النيران في عبارة الركاب "برشلونة" وعلى متنها 280 شخصًا.. ما أجبر العشرات على القفز في الماء للنجاة بأنفسهم وسط حالة من الذعر والفوضى.

اندلع الحريق نحو الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي أثناء اقتراب العبارة من جزيرة تاليساي. ووفقاً لـصحيفة "جاكارتا بوست" لقيت امرأة على الأقل حتفها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.

مقاطع الفيديو المنتشرة أظهرت لحظات الرعب من على متن السفينة وسط تصاعد أعمدة الدخان وصراخ الركاب.. تم إنقاذ عدد غير محدد من الأشخاص ونقلهم إلى جزيرة جانغا، فيما أعلنت السلطات إقامة مركز طوارئ لتقديم الرعاية للناجين.

الحادث يأتي بعد أيام فقط من غرق مأساوي لعبّارة في مضيق بالي، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول سلامة النقل البحري في إندونيسيا.