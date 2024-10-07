إيران متهمة.. وثائق مسربة "تفضح" خطة لاغتيال يهود في اليونان

تحقيقات أمنية تكشف عن مخطط منسوب لإيران لاستهداف مركز ومطعم يهودي في اليونان.. وثائق مسربة عبر تطبيق واتساب أثارت قلقاً دولياً؛ إذ تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتنفيذ هجوم يستهدف مدنيين يهود في اليونان في سياق تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب حيث زادت حدة الهجمات والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.

تشير الوثائق إلى أن باكستانياً يُدعى سيد فخر عباس يقيم في إيران قد جند أحد معارفه في اليونان لاستهداف مبنى يضم مركزاً يهودياً ومطعماً يقدّم وجبات "كوشر".. ووفقاً لوكالة رويترز أشارت محادثات عبر "واتساب" في يناير 2023 إلى تفاصيل الهجوم المقترح؛ إذ طُرحت خيارات استخدام المتفجرات أو إضرام النيران مع ضرورة تقديم أدلة على القتلى.

في خضم التحقيقات اعتقلت السلطات اليونانية المتورط المزعوم والذي نفى أي انخراط فعلي في المخطط، مشدداً على أنه لم يتجاوز حدود الحديث ولم ينفذ أي عمل ومع ذلك فإن القضية لا تزال مفتوحة.

المسؤولون الإيرانيون نفوا أي علاقة لهم بالمخطط بينما زعم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أن هذه الشبكة تمتد عبر عدة دول وتعمل بتوجيهات من طهران.

بينما تتزايد المخاوف من أن هذه المخططات التي قد تمثل بداية لموجة من الهجمات المحتملة تستهدف المجتمعات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة.