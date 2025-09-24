"لا يرحم".. أقوى إعصار في العالم هذا العام يضرب الصين (فيديو إرم)

إعصار مدمر يغلق أجزاء من الصين.. مدارس ومصانع تتوقف عن العمل.. السلطات في بكين أعلنت حالة الطوارئ مع اقتراب الإعصار راجاسا، أقوى إعصار في العالم هذا العام، الذي دمر أجزاء من الفلبين مسبقا.. أكثر من 10 مدن جنوبية أُغلقت فيها المدارس وتعليق العمل في المصانع، بينما أجل مئات آلاف المواطنين من المدن الساحلية تحسبا لغضب العاصفة.

راجاسا يتجه نحو مقاطعة قوانغدونغ بسرعة رياح تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة، حاملا معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وأمواجا عالية قد تؤدي إلى فيضانات كبيرة.. المدن الكبرى مثل شنتشن وفوشان ودونغقوان تتخذ أعلى درجات الاستجابة للطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات.

العلماء يحذرون من أن هذه الأعاصير أقوى وأكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.. صور الأقمار الصناعية تظهر قوة راجاسا الهائلة، مؤكدة أن الطبيعة لا ترحم وأن أي تقاعس في مواجهة هذه الكارثة قد يكون مدمرا.

السلطات الصينية تحذر الجميع.. التزموا بالملاجئ وتجنبوا الخروج وحافظوا على حياتكم قبل أي شيء.. الصين الآن في قلب مواجهة مباشرة مع أقوى إعصار في العالم هذا العام، والكل يترقب ما سيحدث في الساعات القادمة.