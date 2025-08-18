شكوى عابرة تحوّلت إلى هدية.. بوتين يفاجئ أمريكيًا بدراجة روسية

رئيس دولة يُهدي دراجة نارية لمواطن في ألاسكا، والسبب: مصادفة وشكوى عابرة.

الرئيس فلاديمير بوتين أرسل دراجة نارية روسية حديثة من طراز "أورال" إلى مارك وارن، أحد سكان مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.

وارن كان قد التقى صحفيًا روسيًا مصادفة، وتفاخر بدراجته القديمة من الطراز نفسه، لكنه اشتكى من نقص قطع الغيار في الولايات المتحدة بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات. الخبر وصل بسرعة إلى الرئيس.

بعد يومين فقط، وصلت إليه هدية مفاجئة من بوتين عبر البعثة الدبلوماسية الروسية.

وصف وارن المفاجأة بأنها "أفقدته القدرة على الكلام".

الحدث تزامن مع قمة بوتين وترامب، التي أثارت الجدل أيضًا بسبب محادثة دون مترجم، أظهرت إتقان بوتين الإنجليزية.