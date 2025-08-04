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فضيحة أمنية تهز إسرائيل وتُبث من تلفزيون طهران
فيديو

فضيحة أمنية تهز إسرائيل وتُبث من تلفزيون طهران (فيديو إرم)

صدام مقدادي
صدام مقدادي
04 أغسطس 2025، 10:41 ص

هل تخيلت يومًا أن تُعرض أسرار قائدة طائرة إسرائيلية على شاشة التلفزيون الإيراني؟.. صورها، معلوماتها الشخصية، حتى أطفالها.. كل شيء خرج للعلن.

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"خرق أمني خطير".. إيران تكشف بيانات سرية لقائدة مقاتلة إسرائيلية (فيديو)

في تقرير بثه التلفزيون الرسمي في طهران، ظهرت البيانات السرية لقائدة مقاتلة في سلاح الجو الإسرائيلي، ضمن ما وصفته صحيفة "يسرائيل هيوم" بالخرق الأمني الأخطر خلال السنوات الأخيرة.

لم يكن تسريبا عاديا بل عرض دقيق لرتبتها، رقم السرب الذي تخدم فيه، وحياتها الشخصية، ما يطرح تساؤلا صادما.. كيف وصلت هذه التفاصيل إلى طهران؟

الصحيفة العبرية لم تُخفِ صدمتها، لكنها أيضا لم تُجب عن السؤال الأهم هل الاختراق تم عبر هجوم سيبراني؟ أم أن هناك جاسوسا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟

ما يزيد التعقيد الاسرائيلي أن هذه الحادثة لم تأتِ من فراغ فإيران كانت قد أعلنت في يونيو الماضي، حصولها على كنز استخباراتي من الوثائق الإسرائيلية، يضم معلومات عن مشاريع نووية وخطط أمنية.. الأمر الذي يراه مراقبون بأن ما يحدث ليس اختراقا معزولا، بل ربما جزء من حرب استخباراتية مفتوحة، تُدار بصمت، وتضرب في العمق.

في إسرائيل، هذا النوع من التسريبات لا يغتفر فهو يكشف ليس فقط عن هشاشة إلكترونية، بل عن خطر وجودي، يُنذر بأن غرفة القيادة قد لا تكون محصنة كما يظنون.

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