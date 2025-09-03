فوضى ورعب في تركيا.. اشتباك جماعي بين سياح إنجليز وتجار (فيديو)

لحظات من الرعب والفوضى شهدتها إحدى أشهر أسواق مدينة ألانيا التركية..عندما تحوّل خلاف بسيط إلى مشاجرة جماعية عنيفة بين مجموعة سياح إنجليز وعدد من التجار المحليين.

أخبار ذات علاقة بائع ينقذ طفلا من قبضة خاطف بوضح النهار في تركيا (فيديو)

كل شيء بدأ عند متجر صغير للملابس حيث نشب جدال سريع بين صاحب المتجر والسياح قبل أن تتطاير العصي والحجارة في الهواء وتتحول السوق الصاخبة والمزدحمة إلى ساحة معركة حقيقية.

ارتفعت الصرخات، وبين الكرّ والفَرّ، وقد كان الزوار والسياح يحاولون الاحتماء من المشهد المخيف الذي شهد وقائع ضرب جماعي ومقاومة عنيفة، ومع تصاعد الفوضى انضم تجار آخرون لدعم زميلهم فيما لجأ السياح إلى أحد الفنادق القريبة للاختباء.

بعد ساعات من التوتر والفوضى تمكنت الشرطة أخيراً من السيطرة على الموقف فيما تم إغلاق المتجر الذي انطلقت منه المشكلة وتم فتح تحقيق موسع..

أسفر الشجار عن إصابات بين الطرفين لم تُسجل على أنها خطيرة لكن المشهد ترك صدمة كبيرة للمتسوقين في ذروة موسم السياحة بالمدينة الساحلية.