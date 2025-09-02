"شجاعة أم جنون؟".. سائق يقود مركبة محترقة إلى مركز الإطفاء (فيديو إرم)

حادثة غريبة شهدتها الصين، وأحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اشتعلت النيران في شاحنة بشكل كامل أثناء سيرها على أحد الطرق، بينما كان السائق داخلها، في مشهد صادم للمارة الذين تابعوا ما يحدث بذهول.

لكن المفاجأة لم تكن في الحريق نفسه، بل في تصرف السائق غير المتوقع، فبدلاً من التوقف أو الاتصال بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة، قرر مواجهة الخطر، واستمر بقيادة الشاحنة وهي مشتعلة متجهاً مباشرة نحو أقرب مركز إطفاء.

المقطع المصور الذي على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم المركبة بالكامل، فيما ظل السائق ثابتاً خلف المقود، حتى وصل إلى رجال الإطفاء الذين سارعوا للتدخل والسيطرة على الحريق قبل أن يتحول إلى كارثة أكبر.

وكانت ردود الأفعال متناقضة، فهناك من وصف السائق بالشجاع الذي أنقذ الموقف بجرأته، فيما رآه آخرون متهوراً خاطر بحياته وحياة الآخرين، وبين الشجاعة والجنون، يبقى السؤال، هل كان ما فعله بطولة حقيقية أم مجازفة مميتة؟