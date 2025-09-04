بعد 15 دقيقة من إطلاقه.. المياه تتقاذف يختاً قيمته مليون دولار (فيديو إرم)

غرق يخت فخم تُقدر قيمته بنحو 40 مليون ليرة تركية أو ما يُعادل مليون دولار، بعد أقل من 15 دقيقة على انطلاقه في منطقة "إيريجلي بكارادنيز" التركية.

صُنع هذا اليخت خلال سنة كاملة في حوض بناء للسفن، ثم أُطلق للمياه، لكنه سرعان ما انقلب وانغمس في البحر بعد وقت قصير.

ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، فعندما لاحظ العمال بداية الغرق، أبلغوا خفر السواحل بسرعة، وتمكن عناصره من إنقاذ أربعة من طاقم اليخت وسحبهم إلى الشاطئ سالمين.

حتى اللحظة، لا تعرف الأسباب الحقيقية وراء الحادث، لكن يُفترض وجود خلل فني أو عيب هيكلي، وقد أعلنت السلطات فتح تحقيق فني شامل لمعرفة السبب الحقيقي لغرق هذا اليخت الجديد، كما يُجري خفر السواحل وطاقم السفينة جهودًا لانتشاله، على أن تُكشف أسباب الغرق في تقرير فني مفصل لاحقًا.