"قوائم سوداء".. كيف ضيقت واشنطن الخناق على أذرع إيران في العراق؟ (فيديو إرم)

خناق أمريكي يضيق شيئا فشيئا على إيران.. ومن بوابة أذرعها في العراق يأتي التحرك الجديد بوضع أربع ميليشيات ”نافذة“ على القوائم السوداء.. فمن هي؟

”حركة النجباء“، و”كتائب سيد الشهداء“، و”حركة أنصار الله الأوفياء“ و“كتائب الإمام علي“.. جميعها كانت في مرمى عقوبات أمريكية أدرجتها ضمن قوائم الإرهاب، في خطوة لا تضعها تحت ضغط عقوبات اقتصادية فحسب، بل تطلق شبح الجرم الجنائي نحو كل جهة تقدم دعما ماديا لها.

قائمة طويلة من الاتهامات وجهتها الولايات المتحدة للميليشيات المذكورة، من قبيل المسؤولية عن هجمات بالمسيّرات في الأردن تسببت بمقتل جنود أمريكيين، واستهداف السفارة في بغداد، إلى جانب ضرب مصالح أمريكية في المنطقة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وضع القائمة الجديدة من العقوبات في خط متناسق مع الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بفرض ”أقصى قدر“ من الضغط الاقتصادي على إيران.

المؤشرات الحالية تؤكد صراحة أن باب الدبلوماسية الأمريكي الإيراني مغلق بشكل كامل، وأن نهج العقوبات سيتسع ويتكرر في الأيام القادمة، سواء على طهران نفسها أو وكلائها في المنطقة.