تدليك أرجل إجباري.. مديرة تُحوّل طلابها إلى خدَم داخل الفصل

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا في الهند، بعدما أظهر مديرة مدرسة ابتدائية تطلب من طلابها تدليك ساقيها أثناء الدوام المدرسي.



الواقعة حدثت في مدرسة "مافيريباتي" الابتدائية، الواقعة في بلدة هارور بمنطقة دارمابوري في ولاية تاميل نادو، حيث يدرس نحو 30 طفلًا من القرية.

وظهرت المديرة، التي تُدعى كاليفاني، مستلقية على طاولة داخل الفصل، فيما كان عدد من التلاميذ يدلكون ساقيها، في مشهد أثار صدمة واسعة.



وعقب انتشار الفيديو، سارعت السلطات التعليمية إلى التحرك، فقد زار مسؤولون المدرسة وفتحوا تحقيقًا رسميًا في الحادثة.

وأكدت الجهات المختصة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة فور انتهاء التحقيقات.



تأتي هذه الحادثة وسط تزايد التقارير عن ممارسات غير مقبولة داخل بعض المدارس الحكومية في الهند، فقد سبق أن اتُّهم مدير مدرسة في كيرالا بالاعتداء على طالب، ما تسبب له بإصابة في الأذن، بينما عوقب طالب آخر بالحبس بسبب تأخره عن الدوام.