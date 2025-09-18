تسريح دبلوماسيين أمريكيين في سوريا.. إجراء اعتيادي أم "سياسي"؟ (فيديو إرم)

”تحركات مفاجِئة وغير طوعية“ تضع أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بالملف السوري خارج مناصبهم وتطلق سيلا من الاستفسارات عن الأسباب.

القصة بدأت مع تقارير تؤكد أن بعضًا من أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية، هؤلاء كانوا في منصة سوريا الإقليمية - البعثة الأمريكية الفعلية إلى البلاد ومقرها في إسطنبول، قيل للبعض منهم أن الإجراء تنظيمي ليس أكثر.

أخبار ذات علاقة برعاية ترامب.. تفاصيل الاتفاق الأمني المرتقب بين سوريا وإسرائيل

وتنقل ”رويترز“ عن مصادر أن رحيل هؤلاء لن يؤثر في السياسة الأمريكية في سوريا، وأن قرار الاستغناء عنهم لم يكن بسبب خلافات بشأن السياسة بين الموظفين وتوماس بارّاك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أو البيت الأبيض.

وما زاد من "ضبابية المشهد“، رفض الخارجية الأمريكية توضيح ”زوبعة الاستغناءات“ التي وقعت على امتداد سبعة أيام، باعتبار أن الوزارة لا تعلق على "قرارات تتعلق بالموظفين أو إعادة التنظيم الإداري“، رغم تأكيدها في الوقت عينه أن الفرق الأساسية المرتبطة بالملف السوري تواصل العمل من مواقع مختلفة.

ويقود المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جولات ”مكوكية“ في الأسابيع الأخيرة لبحث ملفات مرتبطة بعلاقات الحكومة السورية سواء.