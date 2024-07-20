اتُهم بأنه كان حارسا شخصيا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مسؤولون من مكافحة الإرهاب في باكستان يلقون القبض على "أمين الحق" زعيم تنظيم القاعدة حاليا، فمن هو؟

طبيب أفغاني الجنسية، من أشد المقربين لِبن لادن، وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عقب انسحاب الناتو من أفغانستان، توجه إلى كابول في أغسطس من عام 2021 ليبدأ مشروعا جديدا في عملية بناء أساسيات تنظيم القاعدة، لكنه عاد قبل أشهر مجددا إلى باكستان.

فرضت أمريكا على "مسؤول أمن" بن لادن سابقا عقوبات منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث كان منسقا رئيسا في عمليات استيراد وبيع الأسلحة لتنظيم القاعدة، ويُقال إنه كان وراء تخطيط عملية نقل بن لادن وغيره من كبار قادة التنظيم إلى باكستان.

أُلقي القبض عليه عام 2008 في لاهور بباكستان، لكن السلطات أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة ضده، وبعد أن تقدمت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب؛ أكثر أقاليم باكستان اكتظاظا بالسكان، بدعوى قضائية ضده أخيرا اتهمته فيها بالتدبير لأعمال تخريبية، نجحت المخابرات الباكستانية بالقبض على ما وصف بالصيد الثمين في عملية قيل إنها انتصار كبير لباكستان والعالم، لا سيما أنها أتت بعد أيام من هجوم مسلح شنه تنظيم القاعدة شمال غرب باكستان، أسفر عن مقتل 8 من قوات الأمن.