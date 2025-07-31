بعد طلبها الطلاق.. مسن يفتح النار على زوجة ابنه (فيديو)

جريمة مروعة شهدها حفل زفاف في ولاية إلينوي الأمريكية.. رجل مُسن أطلق النار على زوجة ابنه بدمٍ بارد لسبب صادم.

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وفي تفاصيل القصة التي روتها صحيفة ديلي ميل.. بعد حفل زفاف عائلي اتبع رولاند شميدت(76 عاماً) زوجة ابنه كريستين موير (45عاماً) في موقف سيارات فندق ماريوت حيث أطلق عليها النار في رأسها بشكل مأساوي أمام أفراد العائلة.

نُقلت موير إلى المستشفى لكنها لم تصمد أمام إصاباتها المروعة.. الشرطة أوضحت أن الحادث وقع بعد أن أخبرها الزوج بأوراق الطلاق التي قُدمت له قبل أسابيع؛ ما دفع والد الزوج إلى رد فعل عنيف مدفوعاً بالغضب والانتقام.

تدخّل أفراد العائلة إلى جانب شرطي خارج الخدمة وتمكنوا من السيطرة على الجاني واعتقاله قبل أن يحاول الانتحار بالسلاح ذاته.. فيما يواجه العجوز تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى في انتظار مثوله أمام المحكمة في أغسطس وسط صدمة وحزن عميقين من عائلته ومجتمعه.