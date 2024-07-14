ماذا حدث في تجمع ترامب الانتخابي ببنسلفانيا؟

أطلق رجل النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، حيث كان يخاطب حشدا انتخابيا.

"الرجل الصيني" كان موجودا على أحد الأسطح مستخدما قناصة، وفق ما أفادت مصادر لـصحيفة "نيويورك بوست".

المسلح الذي يُعتقد أنه كان يحاول اغتيال ترامب تم إطلاق النار عليه وقتله من قبل الخدمة السرية.

ترامب أكد إصابته برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

بايدن علق على الحادثة وقال إنه "يشعر بارتياح" لتبليغه بأن ترامب "آمن وبخير وبصحة جيدة".

وبعد ساعات من الحادثة تلقى ترامب رسائل الدعم من زعماء وقادة عدة دول.