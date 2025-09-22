فرحة الخطوبة تحولت إلى رعب بسبب خاتم كاد يقطع إصبع العروس

حادثة غير متوقعة تعرضت لها شابة تدعى أيونا هاداواي تبلغ من العمر 23 عاماً بعد ساعات قليلة من خطوبتها.

بدأت فرحتها بالارتباط تتحول إلى كابوس حقيقي بسبب خاتم خطوبتها الصغير جداً، الذي كاد يقطع الدورة الدموية عن إصبعها؛ ما شكل تهديداً خطيراً لصحتها وسلامة إصبعها.

وقع الحادث في مطعم بمدينة كرو تشيشاير، أثناء عرض شريكها جاكوب (20 عاماً) الزواج عليها بطريقة رومانسية حينما ركع على ركبة واحدة وقدم لها الخاتم، إلا أن الفرح السريع تحول إلى رعب حين لاحظت أيونا تورم الإصبع وألمها الشديد أثناء عرضها الخاتم على أسرتها، رغم صغر الخاتم أصرت على ارتدائه؛ ما أدى إلى مضاعفة خطورة الوضع.

أسرع أهلها بنقلها إلى المستشفى فوراً وهناك فشلت كل المحاولات التقليدية لإزالة الخاتم، واضطر الأطباء في النهاية إلى قصه لإنقاذ الإصبع.

وأخبرها الأطباء أنها لو انتظرت طوال الليل لكانت قد فقدت إصبعها تماماً بسبب انقطاع الدورة الدموية بشكل تام؛ ما يوضح خطورة مثل هذه المواقف البسيطة التي يمكن أن تتحول إلى حالات طارئة تهدد الحياة.