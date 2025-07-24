"القضاء يصفع ترامب".. لا مساس بحق المواطنة بالولادة

صفعةٌ قانونية مدوّية وجّهها القضاء الأمريكي للرئيس دونالد ترامب.

محكمة الاستئناف الفيدرالية قضت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة غير دستوري.

القرار لم يأتِ من فراغ، بل أيّد حكمًا سابقًا أصدره قاض في نيوهامبشير، واعتبر أن محاولة ترامب تحرم آلاف الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية من جنسيتهم، في خرق مباشر للتعديل الرابع عشر من الدستور.

نصّ الحكم قال بوضوح: "التفسير المقترح الذي يحرم العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية غير دستوري، ونحن نتفق تمامًا مع هذا الرأي".

حكم قد يعيد الملف إلى أروقة المحكمة العليا، لكن الثابت حتى الآن أن حق المواطنة بالولادة في أمريكا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، حتى من أقوى الرؤساء.