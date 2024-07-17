الجزائر.. ما سر تصاعد نفوذ العسكريين في السلطة؟

قرارات جديدة تشعل الجدل السياسي والإعلامي في الشارع الجزائري، بعد صدور مرسوم رئاسي يفتح المجال للضباط الكبار في الجيش لشغل الوظائف الحيوية العليا في الدولة.

صدر المرسوم في العدد الـ46 من الصحيفة الرسمية، محددًا شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتقاعدين على وضعية توظيف لدى الإدارات المدنية العامة.

يسمح هذا الإجراء للعسكريين بشغل وظائف عليا في الدولة ضمن قطاعات إستراتيجية وحساسة تمس السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات قابلة للتمديد.

يتم التوظيف بناءً على طلب من الإدارة المدنية العامة إلى وزير الدفاع يتضمن توضيحًا لطبيعة المنصب ومؤهلات العسكري المطلوبة ويتوجب على العسكريين التفرغ الكامل للمهام الموكلة إليهم مع احتفاظهم برواتبهم العسكرية.

ردود الفعل تباينت بين الجزائريين، وبينما يرى البعض أن القرار يعزز الرقابة والانضباط في القطاعات الحيوية للقضاء على التسيب والتعيين العشوائي في المناصب الحساسة، اعتبره آخرون أنه يزيد نفوذ العسكريين في صنع القرار السياسي والإداري.

اللافت أن القرار ليس بجديدٍ على الجزائر وفقًا لخبراء، بل سبق أن تبنته السلطات العليا من قبل في السنوات الأولى من قيادة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للبلاد، ليتم التخلي فيما بعد عن تولي الضباط للمناصب المدنية.