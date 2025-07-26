العثور على جثة أم وابنتها بعد 4 أشهر من مكالمة استغاثة "مهملة" (فيديو إرم)

في مدينة نوتنغهام البريطانية خيم الصمت على منزل في حي رادفورد لأشهر، قبل أن يُكشف ما كان يحدث خلف أبوابه المغلقة، حيث عُثر على جثتي ألفونسين جياكو لوجا، البالغة 47 عامًا، وابنتها لورين بعد اتصال بالطوارئ قوبل بالإهمال..

بدأت القصة باتصال الأم برقم الطوارئ وقالت لهم إنها عاجزة عن الحركة، تشعر بالبرد، وتطلب النجدة لها ولابنتها التي تعاني من متلازمة داون وتعتمد عليها بالكامل، لكن المكالمة انقطعت فجأة وظن موظف الطوارئ أن الخط أُغلق فأهمل البلاغ ولم يرسل سيارة إسعاف، وبعد قرابة 4 أشهر عثر على الجثتين في حالة تحلل متقدمة، حيث كشفت التحقيقات أن الأم توفيت على الأرجح بسبب التهاب رئوي، وقد خرجت لتوها من المستشفى بعد نقل دم. أما ابنتها، فربما رحلت جوعًا أو عطشًا، وحيدة بعد رحيل والدتها.

السلطات وصفت ما حدث بـ”الفرصة الضائعة”، وأعلنت أن التحقيق بالحادثة لا يزال جاريا ومن المتوقع أن يستغرق عدة أيام لتحديد كافة الظروف المحيطة بهذه الحالة المأساوية.