”نزع السلاح الثقيل“.. هل بات الاتفاق الأمني السوري - الإسرائيلي وشيكاً؟ (فيديو)

قال مسؤول عسكري سوري إن القوات السورية سحبت أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد، والذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، أن ”العملية بدأت منذ شهرين“، أي عقب أعمال العنف التي شهدتها السويداء، وقامت خلالها إسرائيل باستهداف مقرات رسمية في دمشق، وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

أخبار ذات علاقة تفاهمات أمنية مع إسرائيل.. الخارجية السورية تكشف تفاصيل اتفاق السويداء

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق بأن عملية سحب السلاح الثقيل شملت منطقة جنوب البلاد "وصولاً إلى نحو 10 كلم جنوب دمشق“.

كما أضاف أن "لقاءً إسرائيلياً سورياً سيُعقد في باكو، يوم 19 سبتمبر“، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمستقبل الاتفاق الأمني بين الجانبين.