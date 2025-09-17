تبدأ بمعركة النار وتنتهي بتصفية "الشبح".. "خطة عاشور" في غزة (فيديو إرم)

في سلسلة عملياتها العسكرية التي بدأتها في غزة بغية استهداف مقار حماس، وخوض معارك شوارع مع ما قدرته الأرقام بـ2000 إلى 3000 عنصر مسلح من حماس، تُعلن إسرائيل "خطة عاشور" في قطاع غزة، التي تهدف لاغتيال الشخصية "الشبح"، فما تفاصيل العملية؟

إسرائيل أعلنت أنها ستبدأ العملية على ثلاث مراحل: الأولى أطلقت عليها لقب "معركة النار" ليلا، تدمر فيها بنية حماس التحتية، أما في ثاني مراحل العملية، فستركز إسرائيل على التوغل بحذر شديد، وفق تعليمات هي الأكثر دقة منذ بدء الحرب، درءا لأي لغط قد يصيب أحدا من رهائنها في غزة، حيث ستتوغل بريا ببطء، وفق وصف موقع والا العبري.

أخبار ذات علاقة نتنياهو يحذر حماس: أي مساس بالرهائن سيقابل بتصعيد سريع

ثالث المراحل ستركز على اغتيال الشخصية "الشبح"، وهو القيادي الحمساوي عز الدين الحداد، فيما وصفتها إسرائيل بأنها عملية سرية ودقيقة للغاية، وفارقة في سجل الحروب الإسرائيلية، أما الجنرال الإسرائيلي يانيف عاشور الذي أعد وسيقود العملية بمراحلها الثلاث، فيصفها بأنها "معركة حياته".