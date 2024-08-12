التوغل الأوكراني في "كورسك" هو التوغل الأكبر في الأراضي الروسية منذ اندلاع هذه الحرب قبل أكثر من عامين.

وساعد في نجاح هذا التوغل الأوكراني عدة عوامل أهمها تطبيق القوات الأوكرانية لمبدأ المباغتة عندما اختارت الوقت ومكان الهجوم بعيدًا عن التوقعات الروسية كلها.

وكذلك ساهم دعم الناتو في تزويد الأوكران بالمعلومات الاستخباراتية والمساهمة في التخطيط للعملية، إضافة إلى تزويد الأوكران بالمعدات والأسلحة.

وكذلك ساهمت طبيعة المنطقة التي تمتاز بكثرة الغابات والأنهار، على إخفاء الحشود الأوكرانية وفشل الاستخبارات الروسية في كشف مواقهم أو توقع الهجوم في هذه الجبهة.