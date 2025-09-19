2000 قتيل كوري شمالي في أوكرانيا.. هل ندم كيم على دخول الحرب؟

كيم جونغ أون لا يرى في "التعويضات الروسية" ما يوازي حجم التضحيات.

هكذا بدأت تتسرّب ملامح الخلاف من قلب التحالف العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.

ففي كواليس التحالفات العسكرية، لا تكون كل الشراكات متساوية.

دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية، تكشف وجهاً غير متوازن للعلاقة بين روسيا وكوريا الشمالية.

جملة واحدة تلخص كل شيء: "شراكة غير متكافئة."

منذ عام 2023، أرسلت بيونغ يانغ لموسكو كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة، قُدّرت قيمتها بنحو 5.6 مليار دولار.

بل وأكثر… نحو 15 ألف جندي كوري شمالي عبروا الحدود لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا.

لكن المقابل، كان محدودًا: غذاء، بعض أنظمة الدفاع الجوي، وقليل من العملة الصعبة.. لا تتجاوز قيمتها في أفضل التقديرات 1.2 مليار دولار، وفقا للتقرير الألماني.

ومع استمرار الحرب، بدأت ملامح التوتر تظهر.

تقارير إعلامية كورية شمالية تحدّثت عن انتقادات علنية وجهها ضباط كبار لأداء الجيش الروسي، متهمين إياه بسوء التنسيق، ما تسبب بخسائر بشرية فادحة في صفوف الجنود الكوريين.

تقديرات استخبارات كوريا الجنوبية تشير إلى مقتل أكثر من ألفي جندي كوري شمالي حتى الآن.

وسط هذا المشهد، تؤكد التقارير أن الزعيم كيم جونغ أون غير راضٍ.. فبلاده دفعت الكثير، ولم تحصل إلا على القليل.

ورغم توقيع البلدين على اتفاقية شراكة استراتيجية عام 2024، فإن المراقبين باتوا يطرحون أسئلة كثيرة: هل ما يجمع موسكو وبيونغ يانغ هو تحالف فعلي أم صفقة اضطرارية؟ وهل يستطيع هذا التوازن المختل أن يصمد؟