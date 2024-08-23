

استطاع تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا ومرشح الديمقراطيين لمنصب نائب الرئيس، خطف الأضواء في مؤتمر الحزب، عندما قدم خطابا دراميا عارضا المصاعب الجسدية والنفسية التي عانى منها وعائلته....

وبدأ العرض اللافت بالتزامن مع صعود والز للمسرح، إذ سلطت الكاميرات عدساتها نحو ابنه جوس البالغ من العمر 17 عاما، وهو يبكي فرحا لرؤية والده في المنصب الديمقراطي الرفيع....

وخلال خطابه، تحدث والز عن تحدي العقم الذي كان يصيبه وكيف تغلب هو وزوجته جوين على ذلك ليستطيع رؤية ابنته هوب ذات الثلاثة والعشرين عاما ونجله جوس....

كلمات داعبت مشاعر الحاضرين وكذلك عائلة والز التي كانت تبكي وتهتف....

وأبرز ما تناقله الأمريكيون مقطعا يوثق انهمار دموع جوس وهو يهتف "هذا والدي هذا والدي"....

اهتمام إعلامي منقطع النظير حظي به جوس، إذ يأتي مقطع بكائه بعد أن كشف والده قبل أيام بأنه يعاني من "اضطراب التعلم غير اللفظي" واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة واضطراب القلق........

وأتى حديث والز عن العائلة والعقم، ردًا على قيام الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعرقلة مشروع قانون في يونيو يهدف إلى حماية الوصول إلى التلقيح الاصطناعي وغيره من علاجات الخصوبة - وهي الخطوة التي دعمها الديمقراطيون...

قد يبدو المشهد سطحيا ولا يتعدى كونه خطابا شعبويا عاطفيا، ولكنه بلا شك يسلط الضوء على حجم ما سيواجهه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، من منافسة.... فأمامه مدعية عامة سابقة لا تقل جرأة عنه وتستطيع الضرب بسوط الكلمات، واليوم يظهر نائبها الذي يملك على ما يبدو طريقة خاصة في خطاباته تستعطف قلوب الأمريكيين.....