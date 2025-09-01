عراقي يصبغ كلبا باللون الأزرق.. والشرطة تتدخّل (فيديو)

تسبّب فيديو صادم انتشر على منصات التواصل بلفت أنظار أهالي البصرة العراقية نحو واقعة مثيرة.

شاب يصبغ كلباً بالطلاء الأزرق. المشهد أثار غضب الجمهور وفجّر حملة إلكترونية أدت إلى تحرك فوري من شرطة المحافظة.

وحدات المتابعة الإلكترونية رصدت المقطع وتم تحديد هوية الفاعل واعتقاله خلال وقت قياسي، وذكرت قيادة شرطة البصرة أن المتهم أودع التوقيف وسيتم محاكمته، رغم أن المعتقل ظهر لاحقاً في مقطع اعتذار حاول فيه تلطيف الصورة، لكن الأجهزة الأمنية أكدت أن الندم لا يعفي من المساءلة.

ودعا بيان الشرطة المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية على منصات التواصل ورفض استغلالها لنشر محتوى يسيء أو يحرض على سلوكيات مرفوضة، فيما توالت ردود الفعل الغاضبة من سكان المدينة ومستخدمي التواصل الذين طالبوا بتطبيق أقصى العقوبات ومحاسبة كل من يسيء للحيوانات.