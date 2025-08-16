سقوط إمام فجأة وسط المصلين في خطبة الجمعة (فيديو إرم)

في لحظة مفاجئة هزّت جمهور المصلين في مسجد حسان بالعاصمة المغربية الرباط، توقف إمام المسجد فجأة عن إلقاء خطبة صلاة الجمعة، بعدما أصيب بوعكة صحية مفاجئة.

علامات الإرهاق الشديد بدت على الإمام وسقط مباشرة أمام المصلين، ما اضطر إلى قطع النقل التلفزيوني المباشر للخطبة، وحالة من القلق والتوتر انتابت الجميع، وسط محاولات سريعة لنقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

مصادر قريبة وفق وسائل إعلام محلية ترجّح أن الحرارة المرتفعة والإجهاد المصاحب لتقدم السن لعبا دورا في هذه الأزمة المفاجئة.

وفي الوقت نفسه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التضامن والدعوات بالشفاء العاجل للإمام، مؤكدين حبهم واحترامهم له ولرسالته الدينية.