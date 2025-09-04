بسبب مقلب جرس الباب.. طفل يلقى حتفه برصاص جاره في أمريكا

شهد حي في هيوستن بولاية تكساس حادثة مأساوية هزت المجتمع المحلي بعد أن فقد طفل يبلغ من العمر 11 عاماً حياته برصاص جاره خلال لعبة مقلب جرس الباب.

ووفقاً لشبكة "abcnews" كان الصبي وأصدقاؤه يمرحون بتنفيذ المقلب عندما خرج الرجل البالغ من العمر 42 عاماً ويدعى ليو جونزالو وأطلق النار على الأطفال أثناء فرارهم.

أصيب الطفل ببضع طلقات في ظهره ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

الشرطة أكدت أن الحادث لم يكن دفاعاً عن النفس إذ وقع بعيداً عن المنزل أثناء ملاحقتهم.

جيران الحي صُدموا من الحادث وقالت إحدى الجارات إنها حذرت الأطفال مراراً من خطورة هذه المقالب.

سلّم المشتبه به نفسه للشرطة مساء الحادثة وعُثر في منزله على مجموعة من الأسلحة النارية.

واللافت أن حوادث مشابهة تتكرر دائماً في أنحاء الولايات المتحدة.