القوات الروسية تخطط لتفكيك الدفاعات الأوكرانية وإخضاع كامل زابوريجيا

بعد التقدمات الكبيرة التي أحرزتها في مقاطعة دونيتسك بدأت القوات الروسية خلال الأسابيع الماضية بمهاجمة المناطق الجنوبية من مقاطعة دنيبرو، وبالتزامن مع الهجمات التي تشنّها في جبهة زابوريجيا.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على بعض المناطق الشرقية وبدأت الآن تهاجم المناطق الغربية. ولمنع هذه الهجمات الروسية قامت القوات الأوكرانية بإنشاء خطين دفاعيين في المناطق الوسطى والشمالية من زابوريجيا.

وواضح أن غاية القوات الأوكرانية هي منع تقدم القوات الروسية أو منع سيطرتها على المناطق الوسطى والشمالية من زابوريجيا.

وبالرغم من هذه الخطوط الدفاعية بدأت القوات الروسية بمهاجمة المناطق الوسطى وخصوصاً إلى الجنوب من مدينتي غوليايبولي وأوريخيف، إلا أن القوات الروسية لم تتمكن من السيطرة على هاتين البلدتين وذلك بسبب هذا الخط الدفاعي القوي الذي أقامته القوات الأوكرانية.

أخبار ذات علاقة قائد الجيش الأوكراني يُقيل ضابطين بسبب معارك زابوريجيا ودونيتسك

لذلك بدأت القوات الروسية بمهاجمة المناطق الشرقية من هذا الخط الدفاعي وتمكنت من السيطرة على بعض البلدات وأيضاً اخترقت هذا الخط الدفاع الأول، لتهدد مدينة غولياي بولي من الاتجاه الشمالي الشرقي.

وفي الوقت نفسه هاجمت القوات الروسية المناطق الغربية من زابوروجيا من أجل الوصول إلى الخط الدفاع الثاني أو تهديد مدينة أوريخيف من الاتجاه الشمالي الغربي، وشنت هجوماً مباغتاً في المناطق الشرقية من ستبوناغراسكا، وتمكنت من السيطرة على المناطق الشرقية من هذه المدينة الاستراتيجية التي تؤدي مباشرة نحو مدينة زابوريجيا.

السؤال الآن ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية؟

واضح أن غاية القوات الروسية هي القيام بعملية تفتيت لهذه الخطوط الدفاعية لكي تتمكن من الوصول إلى مدينة زابوريجيا وبعد ذلك ننتظر المعركة النهائية لاقتحام هذه المدينة الاستراتيجية والسيطرة على كامل مقاطعة زابوريجيا.