15 ثانية لتشخيص العطب... سماعة ذكاء اصطناعي تُحدث ثورة طبية

في ابتكار طبي لافت، طُورت أداة ذكاء اصطناعي تعمل كسماعة قادرة على اكتشاف ثلاث حالات قلبية قاتلة خلال 15 ثانية فقط، بدقة تفوق الأطباء، بعد أكثر من 200 عام على ابتكارها.

ما يميز هذه السماعة هو سرعتها الفائقة في تحليل الإشارات الكهربائية للقلب، وقدرتها على توفير تشخيص مبكر ينقذ الأرواح، بحيث تمنح الأطباء وسيلة استباقية للتدخل قبل تفاقم الحالة، ما يجعلها ثورة في عالم طب القلب، عبر اعتمادها على خوارزميات متطورة تُنبه الطبيب لأي حالة طارئة.

أظهرت تجربة أجريت على 205 عيادة لأطباء عامين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن 1.5 مليون مريض تغيرت نتائجهم القلبية بعد استخدام هذا الجهاز المُطور، وأن أكثر من 70% من الحالات التي يتم تقييمها باستخدام السماعات التقليدية ظهرت نتائجها مغايرة عند استخدام الجهاز المدعم بخاصية الذكاء الاصطناعي.