حب الناس يمنح "بتونيا" لقب "أقبح كلب" في العالم

في قلب مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا خطفت الكلبة الصغيرة "بتونيا" أنظار العالم حين تُوِّجت بلقب "أقبح كلب في العالم" لعام 2025.

ولكن لم تحصل الكلبة على اللقب لمظهرها الغريب بل لحب الناس لها وشخصيتها الفريدة التي أسرت القلوب وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وبتجاعيدها المميزة وفكها الأعوج ولسانها المتدلي تحولت "بتونيا" من كلبة مهملة في مأوى الحيوانات إلى نجمة في سماء الرفق بالحيوان.

تم إنقاذها من الإهمال وتبنّيها من قبل عائلة أعادت إليها الحياة والدفء لتصبح رمزاً حياً أن الجمال لا يُقاس بالمظهر الخارجي فقط بل بالروح والقصة التي تحملها.

المسابقة السنوية لم تكن مجرد احتفال بالفكاهة بل منصة قوية لنشر الوعي حول تبني الحيوانات ذات الاحتياجات الخاصة.

ومع فوزها بالجائزة المالية وتغطية إعلامية واسعة أصبحت "بتونيا" سفيرة حب وتبني لا تُنسى تذكّر الجميع بأن الاختلاف هو ما يجعلنا مميزين حقاً.