"دوافع مجهولة".. مقتل شرطيين بهجوم نفذه قاصر في تركيا

ألقت السلطات التركية القبض على قاصر (16 عامًا) على خلفية مقتل شرطيين اثنين بهجوم مسلح على مركز للشرطة في مدينة إزمير غربي تركيا، يوم الاثنين.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في منشور على منصة إكس، إن الشاب يدعى إ.ب، مضيفًا أن الهجوم تسبب أيضًا بوقوع إصابات في صفوف عناصر الشرطة.

وبثت محطات تركية لقطات من كاميرات مراقبة تُظهر مهاجمًا يرتدي قناعًا أسود ويطلق النار من بندقية على مركز الشرطة من الجهة المقابلة للشارع.

وفي لقطات بثتها قناة (إن.تي.في) التركية في وقت لاحق، ظهر المهاجم وهو يطلق النار قبل أن يسقط متأثرًا بإصابة في ساقه.

وتعرضت إزمير، ثالث أكبر مدينة تركية وتقع على ساحل بحر إيجة، لهجمات مسلحة في الماضي، من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام محكمة في عام 2017، مما أسفر عن مقتل شخصين.